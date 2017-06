Unterkirnach Hier gibt es Power für den Stromer

Die EGT verfügt derzeit über fünf technisch fertige Ladesäulen plus drei, die in Betrieb genommen werden können, erklärt Hugel. Die EGT habe sich das Ziel gesetzt, in jedem Ort, in dem sie Strom liefert, eine Ladesäule aufzustellen. Auf die Frage, was passiere, wenn die Ladesäule, von einem Falschparker blockiert werde, antwortet Hugel: "Wir haben hier eine Beschilderung angebracht und die beiden Parkplätze vor der Ladesäule farbig so markiert, dass man es also merken sollte, dass hier nur Elektrofahrzeuge stehen dürfen."

Dass bei den Ladesäulen und den Elektrofahrzeugen noch Luft nach oben sei, sei ihnen bewusst, erklärten Kastner und Hugel. Das Netz mit Ladesäulen müsse verdichtet werden, die Elektrofahrzeuge ihre Reichweite erhöhen und mehr, es gebe noch viel zu tun. Man stehe erst am Anfang der Entwicklung. Auch E-Bikes könnten an der Station geladen werden, sagte Hugel.

Dass sich das Fahrverhalten und dadurch auch das Einkaufsverhalten ändere, sei selbstverständlich: Zwar müsse der Fahrer planen, wie lange die Ladezeit dauere und was er in dieser Zeit erledigen könne. Zudem müsse er vorausschauender fahren, denn die Fahrzeuge höre man nicht, man sollte also genauer hinschauen, ob Kinder oder Senioren die Straße überqueren wollen. "Wir haben angefangen und wir werden die Entwicklung immer weiter ausbauen", betont Hugel.