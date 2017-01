Unterkirnach Helfer setzt sich für Gambier ein

Utischill stellte einen Fragenkatalog zusammen, zum Beispiel mit Fragen, wie die soziale Betreuung im Ankunftsland aussehen werde und ob es Möglichkeiten der Arbeitsaufnahmen in Italien gebe. Weiter hat Utischill um ein dringendes Treffen der Betreuer der Gambier im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Landratsamt, der Arbeitsagentur und unter anderem der Diakonie gebeten.

Ein wichtiger Informationsaustausch über die Abschiebepraxis mit ihren Zusammenhängen und Folgen sei dringend notwendig, so Utischill. Er werde am Ende dieser Woche an einem Fachtag zum Thema Gambia in Stuttgart teilnehmen und möchte, dass bei diesem Treffen die Ergebnisse dieser Veranstaltung berücksichtigt werden.

Aufklärung zum Thema

Er ist der Ansicht, dass von der Abschiebung betroffenen Personen ein Anrecht haben, über alle Fragen aufgeklärt zu sein, damit ein Mindestmaß an humanitärer Behandlung möglich werde, so Utischill. Er erklärt, dass er auf ein sehr kurzfristiges Meeting der Betreuer im Kreis warte.