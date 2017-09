Unterkirnach Hapimag-Resorts sorgt für Gäste im Kirnachtal

Das Schweizer Unternehmen Hapimag ist seit über 50 Jahren in Europa führend als Anbieter von Ferienwohnrechten und einer der Pioniere für Sharing Economy im Tourismus. 130 000 Aktionäre und Mitglieder tragen das Modell "ihrer Hapimag", die so besonders nah am Puls der Urlauber ist, denn die Aktionäre und Mitglieder sind auch gleich Mitbesitzer der Resorts. Vom Golfturnier über Segeldiplom bis zur Wildwasserfahrt. Verschiedenste Aktivitäten werden in den rund 60 Resorts angeboten. Fans des Golfsports finden in der Nähe von 36 Hapimag-Resorts einen Golfplatz. Auf den Tenniscourts in elf Resorts spielen Kinder und Erwachsene, besuchen Kurse und erhalten Einzelunterricht.

Oder soll es eine Nummer kleiner sein? Wie wäre es mit Kajak-Paddeln, einer Wildwasserfahrt im Vorderrhein oder einem Motorboot-Ride auf der Donau? Auf dem Fahrrad können Sylt, die portugiesische Algarve, die Toskana, Graubünden, das Hochsauerland, Paris, Dresden oder Amsterdam entdeckt werden. Wer lieber zu Fuss unterwegs ist, wandert in Albuferia, erkundet Schluchten im Schwarzwald von uNterkirnach aus, auf Kreta oder Mallorca, und läuft auf königlichen Pfaden im Herzen Frankreichs.

Und wer das alles schon kennt, begibt sich auf Trüffelsuche in der Toskana oder erlebt duftende Bergblumenwochen im Salzburgerland. Wer das Tanzbein nicht stillhalten kann, bewegt es im österreichischen St. Michael im Tanzworkshop, beim Zumba in Hörnum auf Sylt oder auf dem Wiener Opernball.

Das Hapimag-Resort in Unterkirnach ist das einzige im Schwarzwald und gehört zur großen Hapimag-Familie.