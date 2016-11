Unterkirnach Handarbeit im Fokus

Unterkirnach (gg). Am kommenden Samstag wird in Unterkirnach mit dem Weihnachtsmarkt die besinnliche Zeit eingeläutet. Ab zwölf Uhr sind die Verkaufs- und Essenstände geöffnet. Stärken kann man sich mit Kartoffelsuppe, Gemüsepfanne, Gegrilltem oder Waffeln können die Verkaufsstände besucht werden.. "Handgemachtes aus Unterkirnach" lautet das Motto an den Ständen. Naturseifen, selbst gestrickte Socken, Babykleidung, genähte Puppenkleider sind genauso erhältlich wie Weihnachtspakete, Schürzen und Geschirrtücher. Kulinarisch wird es ebenfalls an nichts fehlen. Ob Weihnachtsgebäck, Marmeladen, Liköre, Kräutersalz oder selbst gemachte Pralinen, für jeden Geschmack ist etwas dabei.