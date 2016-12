Unterkirnach Großes Narrentreffen kündigt sich an

Unterkirnach. Franz Beha, ein Ur-Kieschtock, habe ihn weichgeklopft, und so sei er am 15. März 1999 der Kie­schtock-Zunft beigetreten, erzählt Kreuzpointner. Wenn ein Zinkenrat aufhören wolle, müsse ein Nachfolger gesucht werden, und da sei er Franz Beha gerade recht gekommen, fährt Kreuzpointner fort. Er wurde sofort als Zinkenrat gewählt und habe erst einmal bei Umzügen das Täfele tragen müssen, "ach ja, der Getränkewart wurde mir auch aufs Auge gedrückt", schmunzelt er.

Als Zinkenrat habe er in der Gruppe bei dem Zunftball auf der Bühne mitgewirkt, bei dem jährlichen Dorffest sei er im Organisationsgremium gewesen, fährt er fort. Bevor er ein Kieschtock wurde, habe er mit seinen Kumpels aus dem Ort regelmäßig zur Fasnet einen Wagen mit ortspolitischen Themen gebaut, das habe er auch als Kieschtock beibehalten, so Kreuzpointner. Doch als Zunftmitglied habe er zum Beispiel den Spalterwagen für den Fasnetumzug herrichten müssen, was ihm lieber gewesen sei, als im Vordergrund zu stehen und Reden zu halten, betont er.

Im Jahre 2006 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und im Jahre 2013 zum Vorsitzenden. Er erinnert sich an die Wette, die er und sein Vorgänger als Zunftmeister, Karl-Heinz Bähr, anlässlich des Dorffestes eingegangen waren. "Wir haben gewettet, dass wir während des Dorffestes alle Fähnle für die Fasnet, die über den Straßen aufgehängt werden, fertig nähen: Da haben uns die Finger gequalmt, wir haben es auch geschafft. Ob sie auch schön waren, weiß ich nicht mehr", meint er trocken.