Unterkirnach Große Wunschliste für den Haushaltsplan

Zum Thema Wildpflanzenpark erklärte Braun, er wolle Landschaftsgärtnermeister Manfred Riehle, der den Park angelegt hatte, nicht vorschreiben, diesen auf den Stand von 1990 zurückzuversetzen. Er wolle den Park nicht umkrempeln, so Braun.

Luitgard Straub erinnerte daran, dass man sich zwei Abende im Tourismusauschuss um die Ohren geschlagen habe: "Wieviel wird davon im nächsten Jahr umgesetzt. Wir haben Anspruch darauf, dass unsere Vorschläge aufgegriffen werden, forderte sie. Man habe sich schon verständigt auf das Thema Wandern und wolle einen Rundwasserweg anlegen, antwortete Braun.

Die Gemeinde könne nicht alles, was beschlossen wurde, sofort umsetzen. Er habe das Gefühl, es dauere vielen Bürgern alles zu lange, was auch den Stadthof einbeziehe.

Luitgard Straub konterte, es müsse mal gesagt werden, was in Angriff genommen werde und was nicht. "Wir wollen es einfach wissen", forderte sie. 81 Appartments seien mit dem Hapimag ad hoc gewonnen worden und man wolle schauen, welche Zuschaltung geboten werde könne. "Wir wollen Gewerbeflächen und mehr Ertragskraft. Wir wollen Betten sichern und den Stadthof sichern, über dem Gemeindeentwicklungskonzept steht das Jahr 2030", betonte Braun leicht genervt. Es werde auch Projekte geben, an denen sich die Gemeinde die Zähne ausbeiße, fuhr er fort. "Lieber drei weniger, aber die anderen richtig", konterte Luitgard Straub. Auf die Bemerkung von Andreas Storz, dass die Fassade der Roggenbachschule mal auf Vordermann gebracht werden sollte, antwortete Braun, darüber müsse man mit der Schulleiterin Andrea Blessing sprechen.

Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung dem vorzeitigen Ausscheiden von Andreas Storz aus dem Tourismusausschuss zu. Michael Klafki wird als Vertreter der CDU sein Nachfolger werden.