Unterkirnach Gemütlich bummeln über den Weihnachtsmarkt

Auf dem Mühlenplatz und im Mühlentreff drängten sich die Besucher, denn die Insider wussten: "Wenn man früh kommt, hat man die größte Auswahl".

Am ersten Stand wurden die Besucher von der Roggenbachschule empfangen. Die Schüler und Lehrer hatten Weihnachtskarten und Weihnachtsdekoration gebastelt, Küchenschürzen mit ihren Konterfeis lockten zum Kauf, und auch Marmelade gab es in großer Auswahl.

Die Pfadfinder luden zu Kartoffelsuppe ein, während die Damen vom Akkordeonspielring 80 Paar warme Socken gestrickt hatten. 31 Sorten selbst gemachte Seife, hübsch dekoriert und verpackt, machten Lust aufs Schenken. Am Stand der Kürnach-Hexen gab es neben wärmenden Getränken Gemüsepfannen, vom Ehepaar Ciampa hergestellt, sowie Selbstgehäkeltes. Franka Braun und ihre Freundinnen hatten eine reiche Auswahl an genähten und gehäkelten Baby- und Kinderkleidern im Angebot. Hier standen die Ehepaare, die in naher Zukunft Großeltern werden – und hatten die Qual der Wahl.