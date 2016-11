Unterkirnach Gemeinde fehlt Tourismus-Zugpferd

Unterkirnach. In einer außerordentlichen Gemeinderatsitzung stellten Cornelia Haas, Geschäftsführerin der FreiZeit Projektentwicklungs GmbH und Gerhard Wendl, Geschäftsführer Jufa-Gruppe, ihre Standortprüfung mit Projektkonzept für einen Jufa-Hotel, das in Unterkirnach gebaut werden könnte, vor. Man habe das gesamte Umfeld sowie die Gemeinde selbst angeschaut und mögliche Standorte geprüft, erklärte Cornelia Haas, die einen Standort am Schlossberg für den bestmöglichen hielt. 55 Zimmer mit 150 Betten könnten realisiert werden.

Als weiteres Umfeld (Makromarkt) mit Schwarzwald und Familienausflugszielen von Unterkirnach, die ein bis eineinhalb Stunden entfernt seien, benannte sie unter anderem den Rheinfall bei Schaffhausen, den Bodensee, den Europapark in Rust oder die Vogtsbauernhöfe.

Mit der Konus-Karte könnten Villingen-Schwenningen, Freiburg, Straßburg, Freiburg oder der Titisee erreicht werden, fuhr sie fort. Das etwas angestaubte Image als Sommerfrischeregion stimme nicht mehr, betonte sie.