Unterkirnach Gelockter Schultes räumt unter tierischem Gesang Rathaus

So warm ist es im Februar selten, und dementsprechend gut gelaunt waren alle, die mit der Fasnet etwas am Hut haben. Das Rathauspersonal, adrett gewandet im Törtchen-Häs, bediente die Zuschauer mit Gummibärchen, bunten Törtchen und Wackelpudding, so manch ein Rathausmitarbeiter entpuppte sich da als ideale Bedienung und bei den Zuschauern kam Freude auf.

Bürgermeister genießt noch einmal Gefühl, Herr im Haus zu sein

A m Fenster des Sitzungssaals hielt der frisch gelockte Schultes den Rathausschlüssel fest in der Hand, dass er ihn rausrücken würde, war ihm schon klar, aber noch genoss er das Gefühl, Herr im Haus zu sein. Der Fanfarenzug eröffnete den Kinderumzug, die Musiker hatten sich dafür entschieden, als Dachse aufzutreten.