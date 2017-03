Unterkirnach Gebete und Gesang

Unterkirnach. Nach einem Vorschlag von Frauen aus den Philippinen singen und beten die Teilnehmerinnen gemeinsam am morgigen Freitag ab 19 Uhr in der katholischen Kirche in Unterkirnach. Das Thema lautet "Was ist denn fair?". Anschließend treffen sich die Frauen zu Begegnung, Tee und Gebäck im Jakobus-Saal (Gemeindehaus/Pfarrhaus Unterkirnach).

Die Exerzitien im Alltag beginnen am Montag, 6. März, ab 20 Uhr, ebenfalls im Jakobus-Saal. Sie stehen unter dem Thema "Hört, dann werdet ihr leben – Entscheiden und Handeln im Einklang mit dem Willen Gottes". Weitere Treffen sind immer montags ab 20 Uhr bis zum 3. April. Anmeldung bei Gemeindereferentin Evelyn Zinser, Telefon 07721/50 23 34 oder 9 16 70 26.

Im Familiengottesdienst am Sonntag, 5. März, ab 10 Uhr stellen sich die Erstkommunionkinder vor und gestalten den Gottesdienst mit. Es gibt Impulse, wie jeder die Fastenzeit als besondere Zeit der Neuausrichtung auf Gott erleben kann.