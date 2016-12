Unterkirnach Gaukler, Künstler und Puppenspieler

Das Duo Saitenstreich wird zu Gast sein, für den Feuerzauber sorgen Taranis & Zachin. Fünf mittelalterliche Schreiner werden kommen, im Zelt mit Heizstrahler kann man sich gemütlich niederlassen, ein Kunsthandwerker bringt seinen Hund mit, der wird ihm gekonnt assistieren. Die Drehorgel wird gespielt, Schmuck gibt es zu bestaunen und auch zu kaufen, der Nachtwächter geleitet die Besucher durch die Dunkelheit. Ein Karussell wird sich drehen, wer will, kann sich im Bogenschießen versuchen. Bei dem Mäuseroulette kann man etwas gewinnen, aber das hängt nun mal von der Richtung, die die Maus einschlägt ab, und die ist unbestechlich. Puppenspieler und Kasperle-Kenner Dieter Sirringhaus wird an beiden Tagen die Kinder begeistern, und für kulinarische Genüsse wird sowieso gesorgt.

Der mittelalterliche Markt kostet keinen Eintritt, auch nicht das Karussell. Der Shuttle-Bus wird an beiden Tagen ab 13 Uhr im Einsatz sein. Abfahrt ist viertelstündlich am Rathaus in Unterkirnach, ebenso auf dem Parkplatz der IHK in Villingen. Sogar vor dem Wandelgang werden Stände aufgebaut sein und zum Halt einladen, betont Axel Kubsch und hofft auf sehr viele Besucher zu diesem tollen Event.