Unterkirnach Gaukler, Künstler und Puppenspieler

Shuttle-Bus ist im Einsatz

Der mittelalterliche Markt kostet keinen Eintritt, auch nicht das Karussell. Der Shuttle-Bus wird an beiden Tagen ab 13 Uhr im Einsatz sein. Abfahrt ist viertelstündlich am Rathaus in Unterkirnach, ebenso auf dem Parkplatz der IHK in Villingen. Sogar vor dem Wandelgang werden Stände aufgebaut sein und zum Halt einladen, betont Axel Kubsch.