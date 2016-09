Unterkirnach Fürderer erfüllt sich Herzenswunsch

Der Platz der Kapelle befindet sich am Rande des eigenen Grundstücks, sonnig gelegen, direkt an der Straße. Die Kapelle soll ein Kleinod werden, wo man Ruhe zum Gebet findet. Spaziergänger dürfen dort auch gerne verweilen, so Fürderer. Architekt Halder, der den Umbau des alten Pfarrhauses in Unterkirnach geplant hatte, habe die Pläne für seine Kapelle ausgearbeitet.

Dann habe er bei der Gemeinde Unterkirnach den Bauantrag gestellt und im Frühjahr die Genehmigung erhalten, fährt er fort. Sein Nachbar Meinrad Dold habe mit seinem Minibagger das Fundament ausgehoben, dann wurde das Fundament mit Beton ausgegossen, so Fürderer. Nach der Bodenplatte aus Beton baute er innen ein Gerüst und mauerte die Wände mit Porotonsteinen. Die Kapelle sei nach Osten ausgerichtet, so wie man früher alle Kirchen baute, fährt er fort. Auch sein Neffe Johannes Fürderer habe ihm beim Mauern geholfen. Ebenso Bruder Longinus, der Bruder von Sandra Fürderer, der sich im Kloster Beuron vier Tage frei genommen hatte, um ihm zu helfen. Jetzt werde noch der Betonkranz auf der 2,50 Meter hohen Mauer aufgebracht, im nächsten Jahr werde er den Dachstuhl aus Holz bauen und die Kapelle mit Biberschwanzziegeln decken. Auch ein Glockentürmchen wird das Kleinod zieren.

Die Fenster

Sandra Fürderer hatte im Internet die beiden Kapellenfenster gefunden und sie in Stuttgart abgeholt. Zuhause habe sie den Metallrahmen abgeschliffen, wobei ein tolles Metall hervorgekommen sei. Die Scheiben seien mundgeblasen mit Bleiverglasung, der Rahmen sei handgeschmiedet gewesen, berichtet sie. Die Kapelle sei jetzt schon ein Ort der Besinnung für ihn, betont Martin Fürderer, und Ehefrau Sandra nickt zustimmend.