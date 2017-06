Unterkirnach "Für mich ist es entschleunigend"

In der Ruhe und der frischen Luft mache er Zukunftspläne, denke über die Vergangenheit nach, überlege, was es in der Vereinsarbeit noch zu tun gebe. Hier könne er nachdenken, das liege an dem Wohlfühleffekt, weiß er.

Seit 1968 lebt Klafki in Unterkirnach, im kommenden Jahr könne er auf 50 Jahre Schuldienst zurückblicken, auch wenn er schon im Ruhestand sei, erklärt er, denn die Schule habe ihn bis heute noch nicht losgelassen, fährt er fort. Als Pädagoge habe er Naturwissenschaft, Physik, Chemie und Mathematik unterrichtet. Seit er in den Ruhestand eingetreten ist, leite er nachmittags eine Schul-AG, bis vor kurzem habe er noch Vertretungsunterricht gegeben, so Klafki. Seit 48 Jahren bestellt er auch die Schulbücher für die Roggenbachschule.

Während seiner aktiven Zeit im Schuldienst habe er sämtliche Aktivitäten in der Schule und auch bei Veranstaltungen im Ort gefilmt, jetzt filme er nur noch auf Anfrage, wie zum Beispiel bei Veranstaltungen und Bällen der Kieschtock-Zunft. Ohne Arbeit könne er nicht leben, deshalb komme er auch regelmäßig zum Ackerloch Grillschopf, um sich dort wieder zu erholen, betont er.

Michael Klafki ist seit sechs Jahren rühriger Vorsitzender der CDU, Ortsverband Unterkirnach. Dazu leitet er den Förderverein der Roggenbachschule und ist maßgeblich daran beteiligt, dass das Ferienkarussell immer wieder attraktive Spiele und auch Lehrreiches für Ferienkinder anbietet. Natürlich gebe es viele attraktive Plätze zum Verweilen in Unterkirnach, betont er, während er schon wieder Ausschau in Richtung Alpen hält: "Dieser Platz hier ist unschlagbar", unterstreicht er. Bei aller Entschleunigung hat Klafki vergessen zu erwähnen, dass er sich auch schon in der zweiten Amtsperiode im Gemeinderat für die Belange der Bürger stark macht.