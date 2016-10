Unterkirnach Ferienkarussell dreht sich wieder

Unterkirnach (gg). Vielfältige Angebote an Spielen und Aktivitäten lassen in der Gemeinde auch in den Herbstferien mit dem Ferienkarussell keine Langeweile aufkommen. Für Michael Klafki, Vorsitzender des Fördervereins der Roggenbachschule, ist die kompetente Betreuung der Kinder von zentraler Bedeutung. Die Ferienkarussells haben sich bestens bewährt und einige Kinder sind schon Stammgast. Nachdem diese bereits an Ostern, Pfingsten und in den Sommerferien stattfanden, gibt es das Betreuungsangebot jetzt auch in den Herbstferien. Am Montag, 31. Oktober, und von Mittwoch bis Freitag, 2. bis 4. November, 7.30 Uhr bis 13 Uhr, betreut ein professionelles Leitungsteam die Aktivitäten in und außerhalb der Spielscheune.