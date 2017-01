Wieder einmal haben die fleißigen Damen des ökumenischen Frauenkreises Unterkirnach tüchtlg gebacken und gebastelt, so dass beim Unterkirnacher Weihnachtsmarkt ein stolzer Erlös von über 2000 Euro erwirtschaftet wurde.Der Erlös geht mit 1800 Euro an die Sozialstation sowie 200 Euro an die Peru-Gruppe und an weitere caritative Gruppen. Bei der Spendenübergabe dabei waren (von links): Cilly Auber (Vorstand Frauenkreis), Elfriede Dufner (Vorsitzende Gemeindehilfeverein), Berta Weißer (Vorsitzende Frauenkreis), Karin Quitt (Peru-Gruppe), Gisela Dold, Gabi Linder und Ulrika Dold (Vorstand Frauenkreis). Foto: Zinser