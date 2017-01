Unterkirnach Entwicklungskonzept präsentiert

Das seien die Kinderbetreuung und Grundschule, Freizeit und Kultur, Einzelhandel und Dienstleistungen und Mobilität sowie die technische Infrastruktur bezüglich Energie- und Wasserversorgung. Entwicklungspotenzial sieht Susanne Häsler in der städtebaulichen Erneuerung, dem Wohnungsangebot, dem ambulant betreuten Seniorenwohnen und der Gastronomie. Die Freizeiteinrichtungen der 1970er Jahre sollten an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. Hierbei sollte vor allem die Schlossberghalle saniert werden und einen barrierefreien Zugang erhalten, schlug sie vor.

Sie könne sich vorstellen, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft in Unterkirnach einzurichten, wobei ein Bauträger für die Senioreneinrichtung am Standort altes Rathaus gefunden werden sollte, so Häsler. Bezüglich der Ausweisung von Neubaugebieten denkt Susanne Häsler an den Sommerberg II und den Schuhmacherhäusleweg. Die städtebauliche Erneuerung sollte fortgesetzt werden, ein Landesssanierungsprogramm – Neuantrag für das Gutmann-Areal und den Schlossberg – gefunden werden.

Braun: Richtung kann laut Konzept vorgegeben werden

Neben dem Erhalt des Stadthofs sah Susanne Häsler auch eine Chance für Unterkirnach in der Realisierung des Jufa-Ferienhotels. Für die Realisierung und Umsetzung der Projekte bis 2030 sieht Susanne Häsler die Zeiträume von 2016 bis 2019, 2020 bis 2024 und 2025 bis 2030. Bürgermeister Andreas Braun erklärte, bis 2030 könne nicht alles fest geplant werden, aber die Richtung könne laut dem Konzept vorgegeben werden.