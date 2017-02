Unterkirnach Eng mit dem Fußballverein verbunden

Als Gemeinderat wirkte er am Bau des Mühlenplatzes und der Sporthalle sowie am Bau des neuen Rathauses mit. Auch an der Sanierung des Hallenbads hatte er einen maßgeblichen Anteil. Zudem gehörte er der Anglergesellschaft Villingen an. Bähr ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und Opa von vier Enkeln.