Unterkirnach Drei Tage ins Mittelalter eintauchen

Dieter Sirringhaus mit Kasperle ist wieder mit dabei. Die Keiler Horde wird ein kleines Lager auf dem Gelände aufschlagen und auch der Feuerspucker Egon Rasch wird die Besucher zum Staunen bringen. Ein Kupferschmied, ein großer Stand mit mittelalterlichen Schwertern und Helmen hat sich angekündigt, dazu wird Schmuck in den verschiedensten Varianten verkauft. Auch Mäntel und Hüte sind dabei, Räucherstäbchen, Heilsteine, Whisky, Honig und Kerzen bieten so eine reichhaltige Auswahl, dass man hier lange verweilen und schauen und auch kaufen kann. Es soll keiner hungern, sind sich Viola Thomes und Axel Kubsch einig und sorgen dafür, dass von den Käsespätzle bis zum Kistenfleisch, Mandeln und heißen Maroni nichts fehlt. Der Vorverkauf (4,50 Euro) beginnt am 1. November.