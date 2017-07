Unterkirnach Drei Tage feiern in Unterkirnach

Das Fest beginnt am Samstag um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Andreas Braun. Ab 15.30 Uhr führen die Roggenbachschule, die Kinder des Kindergartens und die Jugend der Kieschtockzunft Tänze auf. Der Bambini-Lauf beginnt um 17 Uhr, organisiert vom Lauftreff Unterkirnach. Am Abend bringt die Band Lieber Anders mit der Vorgruppe Maison die Besucher in Schwung. Die Feuerwehr lädt zur Floriansparty ein. Ab 22 Uhr kann das Feuerwerk bewundert werden.

Sonntag beginnt mit Gottesdienst

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Der Musikverein und alle Vereine laden zum Frühschoppen ein. Ab 11 Uhr können Kinder beim Mühlenbäcker backen.