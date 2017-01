Unterkirnach Drei Möglichkeiten für die Zukunft

Josef Hug war klar, dass er vernünftige Unterlagen benötigen würde und beauftragte das Büro Wagner, Partnerbüro von Sutter, den Stadthof zu vermessen, und das an 1200 Messpunkten. Josef Hug bezahlte die Vermessung, die 12 000 Euro kostete, aus der eigenen Tasche, die Gemeinde beteiligte sich anschließend mit 6000 Euro an der Projektentwicklung, die Sutter durchführte. "Uns ist der Stadthof wichtig, deshalb haben wir uns beteiligt", betont Braun. Es gehe darum, einen Investor und einen Betreiber zu finden, erklärt Braun und betont, zur Stunde habe man weder einen Investor noch einen Betreiber. Der Stadthof ist 300 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz, hier müsse man mit Bedacht jede Veränderung und Sanierung angehen, so Braun. Der Wunsch von Hug und auch der Gemeinde sei, dass die Gastronomie im Stadthof, die es dort schon seit 300 Jahren gibt, erhalten bleibt. Sutter werde am 15. Februar drei mögliche Varianten vorstellen. Bei jeder bleibe die Gastronomie erhalten, so Braun.

Variante eins sei das klassische Landgasthaus, bei dem ersten Obergeschoss Zimmer entstehen und der Stadthofsaal belassen werde. Natürlich müsse das Haus barrierefrei gemacht werden, so Braun.

Bei Variante zwei bleibe ebenfalls die Gastronomie erhalten, oben werde ein klassisches Hotel mit Wellnessbereich entstehen, ein Anbau in Richtung Rathaus mit einem Saal zur Mehrzwecknutzung komme dazu.

Bei Variante drei befinde sich ebenfalls im Erdgeschoss die Gastronomie, im ersten und zweiten Obergeschoss könnten altersgerechte Wohnungen und eventuell eine Pflegewohngruppe entstehen, ein kleiner Saal sollte erhalten bleiben, so Braun.

Für alle drei Varianten habe Sutter eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt, so Braun. Auf die Frage der Kosten angesprochen, antwortet der Bürgermeister, "die Kosten für den Ist-Zustand, mit Sanierung, beginnen bei 800 000 Euro". Nach oben werde man sich, je nachdem welche Variante entstehe, zwischen drei und vier Millionen bewegen. Abschließend betont Hug noch einmal, dass niemand die Sorge haben müsse, dass er den Stadthof in Kürze schließe.