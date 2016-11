Unterkirnach Die Partnerschaft mit Chincha Baja wird beendet

Unterkirnach. Nach intensiver Arbeit und viel Herzblut hat Ursula Nierhaus nach langer Überlegung aus persönlichen Gründen den Vorsitz der Peru-Gruppe der Pfarrgemeinde St. Jakobus Unterkirnach niedergelegt. Nachdem Karin Quitt aus gesundheitlichen Gründen auch schon ausgestiegen war und es an Nachwuchs mangelt, beschlossen auch Herwig Wahl und Michael Klafki, ihr Engagement zu beenden. Die Partnerschaft mit der katholischen Gemeinde in Chincha Baja wird daher aufgegeben. Mit einem letzten Peru-Gottesdienst, in dem Pfarrer Dominik Feigenbutz die Gemeindemitglieder motivierte, ein paar Zeilen für einen Brief nach Peru zu formulieren, wurden Ursula Nierhaus und alle anderen Mitglieder der Gruppe herzlich gedankt und verabschiedet.