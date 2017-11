Unterkirnach Details zu Nachtragshaushalt gefragt

Unterkirnach. Sie möchten die Zahlen, die sie als zu hohe Ausgaben bemängelten, noch einmal mit genauer Erläuterung vorgelegt bekommen. Luitgard Straub von den Freien Wählern hatte in Abstimmung mit der Fraktion an Rechnungsamtsleiter Lutz Kunz Anfragen zu erhöhten Ausgaben im Nachtragsetat geschickt. Kunz und Bürgermeister Andreas Braun hatten also Zeit, die erhöhten Ausgaben in der Sitzung zu erläutern.

Bei der Straßen- und Wegeunterhaltung lag der Ansatz 2017 bei 78 000 Euro, der neue Ansatz liegt nun bei 189 000 Euro, kommen 111 000 Euro in den Nachtragshaushalt. Braun erläuterte die Mehrkosten, wonach Randsteine ausgetauscht wurden, den Panoramaweg habe man zum Beispiel nicht nur flicken können, da habe man mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Luitgart Straub vertrat die Ansicht, dass die Verwaltung vorher mehr für den Straßenbau hätte einplanen müssen. "Muss man nicht den Gemeinderat informieren bei so hohen Überschreitungen?", wollte sie wissen. "Das können wir machen, aber dann wird es einen Baustopp geben", antwortete Braun.

Bernhard Kuberczyk, CDU, meinte, die Kosten für den Tiefbau vorauszuplanen sei immer schwierig. Braun räumte ein, das nächste Mal eine Meldung an den Gemeinderat zu machen. Auch Christian Bausch vertrat die Meinung, bei Erhöhungen sollten diese vorher mit dem Gemeinderat besprochen werden.