Unterkirnach "Bürgermeister ist der schönste Beruf, den man haben kann"

Der Übergang vom Ferienland in die Selbstständigkeit ist uns gelungen, die Ganztagsbetreuung im Kindergarten und der Schule ist ein Erfolg, wir stellten den Antrag auf Wiederaufnahme in das Landessanierungsprogramm. Oft sind es Dinge, die die Bürger nicht mitbekommen, die aber trotzdem sehr arbeitsintensiv sind.

Was kam für Sie gänzlich unverhofft in diesem Jahr?

Das war die drohende Schließung der Tankstelle, das ging fast über Nacht, da war schnelles Handeln und Verhandeln gefordert.

Welche Projekte stehen 2017 an?

Wir müssen die Finanzierungsfragen mit der Jufa klären, das Jufa-Hotel wäre für Unterkirnach sehr wichtig. Die Gewerbeentwicklung muss im Auge behalten werden, im Bereich Tourismus müssen wir durchstarten, wir brauchen die Ertragskraft durch die Feriengäste.

Wie sehen Sie den Erhalt von dem historischen Stadthof, ein prägendes Gebäude im Ortskern von Unterkirnach?

Der Stadthof ist ein privates Objekt, das ist eine große Herausforderung. Wir als Gemeinde können das Projekt unterstützen, aber nicht übernehmen. Das Büro Sutter wird demnächst ein Konzept vorstellen, darüber, wie der Stadthof später genutzt werden kann, hier gibt es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten.

Wie werden im kommenden Jahr die Jufa-Pläne vorankommen? Sehen Sie eine Chance für das Hotel?

Auf jeden Fall, wir brauchen das Hotel, wir brauchen die Gäste und die Ertragskraft, 300 neue Einwohner bekommen wir nicht zusätzlich in kurzer Zeit.

Wie sieht es mit den Plänen für ein Bibergehege als Anschauungsobjekt am Schlossberg aus?

Diese Pläne wurden erst einmal zurückgestellt, auch der Schlossberg wird vorerst zurückgestellt. Die Finanzierungsfragen für das Hotel müssen im kommenden Jahr geklärt werden. Steht das Hotel, können wir jährlich auf 30.000 Übernachtungen kommen.

Wie sehen Sie die Entwicklung in Maria Tann?

Ich finde es toll, was die Firma Haus-Selekt in Maria Tann bewirkt hat. Es wurden nicht nur neue Wohnungen geschaffen, auch der verwilderte Park wurde in einen bildschönen Park, in dem man sich gerne aufhält, verwandelt. Dazu hat die Haus-Selekt mit einem Sommerfest, einem Food-Truck-Treffen und dem kürzlich sehr erfolgreich durchgeführten Mittelalterlichen Markt viele Besucher aus Unterkirnach und der näheren Region angezogen.

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders gefreut?

Wir haben hier ein gutes Miteinander, sowohl im Gremium wie auch unter den Mitarbeitern im Rathaus. Mit diesen Menschen kann ich sehr viel realisieren. Es ist auch nicht so üblich, dass der Bürgermeister zum Beispiel den Landmarkt übernimmt.Ich konnte viel auf den Weg bringen, das freut mich sehr.

Was hat Sie geärgert?

Da bin ich schnell fertig: Nichts Gravierendes, was der Rede wert wäre.

Was kommt mit dem großen Narrentreffen auf Sie zu?

Das ist ein toller Event, bei dem vor allem auf die Kieschtock–Zunft viel Arbeit zukommt. Ich ziehe meinen Hut vor der Zunft sowie dem Zunftmeister Uwe Kreuz-pontner und seinem Gremien. Wir im Rathaus werden die Zunft so viel wie wir können, unterstützen.

Sie sind seit drei Jahren Bürgermeister. Ist Ihre Arbeit so, wie Sie sich Ihr Amt vorgestellt haben?

Ja, es kam zwar viel Unvorhergesehenes, und ich habe einen großen zeitlichen Aufwand, aber das war mir von Anfang an klar. Das Amt bereitet mir sehr viel Freude, es ist der schönste Beruf, den man haben kann. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl.

Was wünschen Sie Ihren Bürgern für das kommende Jahr?

Ich wünsche ein zufriedenes, glückliches und gesundes Jahr und hoffe,dass wir uns als Gesellschaft nicht auseinanderleben.