Unterkirnach Brassbands heizen beim Bierfest ein

Unterkirnach. Christian Bausch, Vorsitzender des Musikvereins, versprach, dass im runden Zelt mehr als zehn Biersorten ausgeschenkt wurden. Er nannte bekannte Namen wie Kölsch, Diebels Altbier, Löschzwerg oder Desperados mit einem Schuss Tequila. Der Weizenbierstand war aufgebaut worden, und im Pavillon standen Liköre, Schnäpse und Bargetränke stramm: "Die gibt es aber erst ab 19 Uhr", betonte Bausch.

Auch die kulinarischen Genüsse konnten es mit anderen Festen aufnehmen: "Wir machen alles selbst, am Samstag gibt es Schnitzel und Curry-Wurst, am Sonntag Geschnetzeltes mit Spätzle, Salat und Pommes, falls gewünscht", betonte er. Den Auftakt am Samstagnachmittag machte die Musikkapelle aus Kehlen/Tettnang am Bodensee. Mit 50 Musikern, davon viele Solisten und auch Sänger, waren nach Unterkirnach gekommen und heizten bei sommerlichen Temperaturen noch zusätzlich ein. Der zweite Vorsitzende, Florian Assfalg, sei ein Arbeitskollege von ihm, ­erklärte Christian Bausch, so sei die Freundschaft und der erste Besuch in Unterkirnach zustande gekommen. "Im nächsten Jahr machen wir einen Gegenbesuch am Bodensee", versprach er.

Bei schönem Wetter strömen Gäste auf den Mühlenplatz