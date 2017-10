Unterkirnach Bei Digitalisierung sind sie sich einig

Unterkirnach. Nun sei es ja so, dass sich die beiden durchaus kennen von der gemeinsamen Arbeit im Kreistag. "Wir sitzen natürlich nicht nebeneinander, schließlich sprechen wir von zwei Fraktionen, dennoch wird im Kreistag miteinander gesprochen und letztlich ist es so, dass wir gemeinsam das Wohl des Landkreises im Blick haben", betonten die beiden Mandatsträger dazu. Klinge ist vor allen Dingen über die Breitband-Initiative des Kreises glücklich, schließlich will die FDP auch bundesweit den Ausbau der Digitalisierung vorantreiben, der wichtigste Baustein ist dabei ohne Zweifel das Breitband. Leider, so seine Aussage, werde im Westen seines Wahlkreises, also im Ostteil des benachbarten Ortenau-Kreises, in dieser Hinsicht bisher gar nichts getan. Er finde es wichtig, baldmöglichst vorstellig zu werden, so Klinge. Schließlich vertrete er formal mit der Ortenau, dem Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Emmendingen und Rottweil mehrere Landkreise mit 131 Bürgermeistern. Natürlich wolle er versuchen, mit möglichst vielen in Kontakt zu treten, was sicher durch die Fülle anderer Termine schwierig werde, da er neben dem Kreistag auch seine Tätigkeit im Gemeinderat Villingen-Schwenningen beibehalten wolle. Zwei Büros, eines in Villingen, eines in Donaueschingen, wollen dabei ebenfalls betreut sein.

Beim Thema Digitalisierung stoße er in Unterkirnach offene Türen auf, stellte er fest, Andreas Braun wies dazu auf die Initiative im Groppertal und im Stockwald hin, leider fehle es am Empfang beim Handy, nur ein Anbieter sei hier überhaupt einigermaßen empfangbar. Klinge stellte fest, dass er in dieser Hinsicht beim Bund erwarte, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinaus stattfinde. Die Verfügbarkeit eines brauchbaren Mobilfunknetzes sei auch für den Tourismus wichtig, zeigte ihm Braun auf – schließlich werde immer weniger nach Karte gewandert. Die werde ersetzt durch das Handy. Auch Unterkirnach biete hier demnächst eine entsprechende App an, ein niederschwelliges Angebot auch für ältere Wanderer. Wobei der Bundestagsabgeordnete feststellte, dass dies sicher künftig immer mehr Thema werde. Dazu erhielten WLAN-Netze, der Breitbandausbau und der Ausbau des Mobilfunknetzes einen neuen Stellenwert. Die digitale Zukunft gehe auch in Richtung der elektronischen Aktenführung, so Braun, daher sei die Glasfaser durchaus sinnvoll – wobei der Kernort über das KOAX-Netz recht gut abgedeckt sei. "Wir haben aber einen großen Außenbereich mit 131 Höfen, die sukzessive angeschlossen werden müssten." Das Bundesprogramm für Kommunen müsse dringend weiterlaufen, waren sich die beiden Politiker einig.

Auch mit seinem Kollegen Thorsten Frei sei er sich in dieser Hinsicht einig. Problematisch seien aber die Abgeordneten der Metropolregionen, "die können sich nicht ansatzweise vorstellen, wie es hier auf dem Land aussieht". Daher sei es gut und richtig, dass der Landkreis wieder zwei Abgeordnete habe, so werde man wenigstens ein bisschen deutlicher wahrgenommen.