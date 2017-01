Unterkirnach Backen für Narren

Die Landfrauen unterstützen die Narrenzunft am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Februar, mit einer Kaffeebar im katholischen Pfarrzentrum Deshalb bittet der Vorstand der Landfrauen ihre Mitglieder, Freunde und Gönner um Arbeitshilfe und Kuchenspenden.

Kuchenkartons können nach Auskunft der Landfrauen im Bäuerinnenladen oder im Landmarkt abgeholt werden. Die Kuchen sind mit einer Zutatenliste am Samstag beziehungsweise Sonntag im Pfarrzentrum abzugeben. Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Wer in der Kaffeebar helfen möchte, kann sich ab sofort in die im Bäuerinnenladen ausgelegte Liste eintragen.