Unterkirnach Austritt Unterkirnachs bedauert

Unterkirnach. Schmitz bedauert die Entscheidung Unterkirnachs, den Marketingverbund zu verlassen. Die Trennung sei bereits zum 1. Juli vollzogen worden. Es bestünden aber weiterhin Vereinbarungen, dass die Gäste in Unterkirnach mit ihrer Gästekarte auch künftig in den Genuss von Vergünstigungen im Ferienland kämen, beispielsweise dem kostenlosen Besuch verschiedener touristischer Attraktionen.

Schmitz hält nichts von Kleinstaaterei

Umgekehrt gelte das auch, dass also Ferienland-Gäste Angebote wie die Spielscheune oder das Aqualino in Unterkirnach kostenfrei nutzen könnten. Der Gast merke also nichts von dieser Veränderung, freut sich Schmitz, auch wenn er den Austritt Unterkirnachs sehr schade findet. Der Ferienland-Geschäftsführer hält gerade beim Thema Tourismus nichts von Kleinstaaterei, sondern setzt viel mehr auf Zusammenarbeit. "Gemeinsam erreicht man mehr." Schließlich mache der Schwarzwald-Urlauber nicht Halt an Gemarkungsgrenzen, sondern wolle die Region kennenlernen. Deshalb hegt Schmitz auch einen Wunsch: eine kreisweite Gästekarte. Mit dieser Idee sei er schon beim Landratsamt vorstellig geworden.