Unterkirnach Ausflug steht ganz im Zeichen der Mühlen

Das Elztal sei als Ziel ausgewählt worden, weil es Gemeinsamkeiten mit dem Kirnachtal aufweise, teilt der Verein mit. In beiden Tälern standen einst wassergetriebene Mühlen, Mahl-, Öl- und Sägemühlen. In Simonswald begann Ignaz Bruder um 1806 Drehorgeln zu bauen. Er legte den Grundstein für den Schwarzwälder Drehorgelbau. In Unterkirnach brachte 1820 Carl Blessing mit seinem Musikwerk den Schwarzwälder Orchestrionbau auf den Weg.

Und heute? Im Elztalmuseum hält die Stadt Waldkirch die Erinnerung an die Bruders hoch, Unterkirnach erinnert in der Heimatstube an die Bedeutung der Blessings. In der Unterkirnacher Dorfmitte steht eine voll funktionsfähige Mahlmühle, in Simonswald gleich mehrere und sogar eine Ölmühle. Beide Orte pflegen ihre Schätze und präsentieren sie in Führungen.

Abfahrt mit dem Bus am Ausflugstags ist um 13 Uhr an der Kirnachbrücke (Bushaltestelle). Ab 14.30 Uhr gibt es eine etwa einstündige Führung durch das Elztalmuseum in Waldkirch und ab etwa 16.30 Uhr eine Führung durch die Ölmühle in Simonswald. Danach gibt es Gelegenheit, sich in der Mühle mit einem Bauernvesper oder Kaffee und Kuchen zu stärken. Die Rückkehr in Unterkirnach ist zwischen 20 und 21 Uhr geplant.