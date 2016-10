Unterkirnach Aufwärtstrend bei Übernachtungen

Dazu gehöre eine Stärke- und Schwächeanalyse jeder einzelnen Ferienwohnung und eine exakte Zielgruppenanalyse. Man habe derzeit keine Möglichkeit ad hoc 40 Gäste unterzubringen. "Wir haben alle Tourismusprospekte der Gemeinde innerhalb kürzester Zeit umgestaltet", so Braun. Er finde es herausragend, was das Tourist-Info-Team trotz der hohen Belastung in der Hauptreisezeit bisher geleistet habe. Parallel zu den zahlreichen Aktivitäten wurde ein neues Gastgeberverzeichnis in einem neuen Layout erarbeitet.

Erfreut zeigte sich Braun darüber, dass aktuell drei Anfragen für die Einrichtung von neuen Ferienwohnungen vorliegen. Man biete auch Gastgeberinformationen an, in denen aktuelle Fragen und Probleme beantwortet werden können. Gemeinderat Bernhard Kuberczyk regte an, mit potenziellen Gastgebern, die nicht mehr vermieten möchten, ein Gespräch zu führen.

Besonderes Augenmerk legt Braun auf die Entwicklung der Übernachtungszahlen im Ort. Gegenüber dem August des vergangen Jahres ist aktuell ein Zuwachs von 416 Übernachtungen zu verzeichnen. Im Vergleich von Januar bis Juli ist eine Steigerung von 2820 Übernachtungen gegenüber 2015 zu verzeichnen. Zukünftig beabsichtigt Braun, einen beratenden Ausschuss für Tourismus in der Gemeinde zu etablieren. Dieser soll aus zwei Gemeinderäten, der Ressortleitung vom Hapimag, drei Gastgebern und Vertretern aus der Gastronomie etablieren. Weiterhin soll die Beschilderung im Ort verbessert und weitere Gastgeber gewonnen werden.