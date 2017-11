Unterkirnach Auftakt im Nestwerk-Prozess

Inzwischen ist die Ehefrau des ehemaligen Vorstands verstorben, und das Verfahren gegen den ehemaligen ehrenamtlichen Vorstand ist nach Angaben des Landgerichts am 5. Oktober 2017 wegen dauernder Verhandlungsunfähigkeit des Mannes eingestellt worden. Jetzt wird nur noch einem Angeklagten der Prozess gemacht: dem mittlerweile 70 Jahre alten ehemaligen Vorstand.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, als hauptamtlicher Vorstand der Stiftung Nestwerk im Zeitraum Januar 2007 bis Oktober 2010 Geld in Höhe von insgesamt circa 1,8 Millionen Euro veruntreut zu haben. Zum anderen wird ihm vorgeworfen, private Bewirtungsbelege als geschäftliche Bewirtungskosten abgerechnet zu haben. Außerdem soll er Münzen aus Waschautomaten, die von der Stiftung in verschiedenen Wohnobjekten aufgestellt waren, entleert und die Gelder privat vereinnahmt sowie eine der Stiftung gehörende Wohnung mietfrei seinem Sohn überlassen haben.

Des Weiteren wird dem Angeklagten vorgeworfen, sich Darlehensauszahlungen vor allem einer Bank in Stuttgart an die Stiftung in Höhe von rund 9,2 Millionen Euro unter Vorlage gefälschter Urkunden erschlichen sowie die Pleite vorsätzlich verschleppt zu haben. Der Angeklagte soll ferner den Bankrott absichtlich herbeigeführt und die Buchführungspflicht vorsätzlich verletzt haben.

Auf genau 4,76 Millionen Euro bezifferte Finanzbürgermeister Michael Föll den Schaden für die Stadt Stuttgart, entstanden aus schuldig gebliebenen Darlehen und einer Bankbürgschaft. Der ehemalige Insolvenzverwalter hatte Anfang 2016 angegeben, eine Insolvenzquote von zehn Prozent erreicht zu haben. Demnach könnte die Stadt mit rund einer halben Million Euro aus der Insolvenzmasse rechnen.

Dem Angeklagten drohen sechs Monate bis zehn Jahre Haft, doch die lange Wartezeit bis zum Prozessbeginn könnte sich strafmildernd auswirken. Es sind Verhandlungstermine bis Ende Januar 2018 angesetzt worden.