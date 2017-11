Unterkirnach Auflösung stimmt Freie Wähler ratlos

Unterkirnach. Die Freien Wähler Unterkirnach werden am 8. Januar kommenden Jahres in einer Auflösungsversammlung das Ende ihres 46-jährigen Bestehens beschließen. Während ihrer Hauptversammlung am Dienstagabend im Stadthof fand sich bei den Wahlen weder ein erster noch ein zweiter Vorsitzender, sodass die Wahl abgebrochen und die unausweichliche Auflösung eingeläutet wurde (wir berichteten).

Wesentliches Standbein der Demokratie fällt weg

Zuvor hatte Meinrad Beha, bis dato zweiter Vorsitzender, der auch gleichzeitig die vakante Stelle des ersten Vorsitzenden kommissarisch ausfüllte, kurz zurückgeblickt. Die Freien Wähler, die zur Stunde 15 Mitglieder zählen, wurden 1971 von Egon Ganter gegründet.