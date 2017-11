Unterkirnach Am Info-Terminal direkt ein Zimmer buchen

Bei der Neugestaltung habe man der Tatsache Rechnung getragen, dass das Dorf tourismusaffin ist. "Starken Anteil an der Neugestaltung haben unsere Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Bianca Schweiger, sowie Silke Muller von unserer Tourist-Info", erzählt der Bürgermeister strahlend. "Wir haben vor der Tourist-Info ein Spezial-Terminal aufgebaut, auf dem man die Homepage jederzeit aufrufen kann, 24 Stunden am Tag. Ein Tourist kann an Ort und Stelle sofort ein Zimmer buchen, zumindest bei den Anbietern, die online buchbar sind", freute sich Braun. Mit nur mehr wenigen Klicks sei das alles machbar.

Über die Startseite sei es möglich, mit einem Klick auf die Seiten für die Bürger und schnell an diverse Informationen zu kommen, wie beispielsweise die Grundsteuer.

Als kleines Ausrufezeichen sieht Braun aber etwas ganz anderes: Eine App mit automatischer Aktualisierung, direkt verknüpft mit der Homepage, die dadurch ohne großen administrativen Aufwand direkt auf den neuesten Stand gebracht wird. Nicht ganz billig, aber dennoch preiswerter als zunächst gedacht sei das Ganze. Es wurde nur etwas mehr als die Hälfte der im Haushalt eingestellten Summe gebraucht, also rund 8000 Euro.