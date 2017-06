Unterkirnach Alte Handwerkskunst

Unterkirnach. Der Akkordeon-Spielring Unterkirnach veranstaltet sein Mühlenfest an Pfingstmontag, 5. Juni. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr in der Dorfmitte am Mühlenplatz. Es gibt stündlich Mühlenführungen, bei denen das historische Mahlwerk mit Backstube gezeigt und die Technik von Mühlen erläutert wird, teilt der Veranstalter mit.