Unterkirnach Als Geschenk gibt es eine Glocke

Die Architekten Ulrich Döring und Bernhard Kuberczyk entwarfen in einer Projektgemeinschaft das Gemeindezentrum mit einem zentralen, erweiterbaren Gottesdienstraum, Küche, Gruppenraum im Obergeschoss, Amtszimmer und Nebenräumen. Nach einer Namens-Umfrage entschied sich der Ältestenkreis für eine "Christuskirche". Dank Unterstützung der politischen Gemeinde konnte 1991 mit dem Bau begonnen und das sich gelungen in die Landschaft einfügende Gebäude am Erntedanktag 1992 eingeweiht werden.

Die Unterstützung durch die katholische Pfarrgemeinde in der Bauzeit und die zur Einweihung als Geschenk übergebene Glocke, bringen die starke Verbundenheit der beiden christlichen Gemeinden zum Ausdruck, schreibt Hosemann. Inzwischen sind auch die beiden weiteren Glockenstühle im Kirchturm belegt. Aktuelles besonderes Merkmal der evangelischen Filialgemeinde Unterkirnach ist der christliche Pfadfinderstamm VCP Kirneck, der 2012 vom Verband offiziell anerkannt wurde. Derzeit betreuen drei Gruppenleiter je eine Gruppe für Grundschüler und Konfirmierte, freut sich Pfarrer Thomas Weber von der Paulus-Pfarrei.

Der Festgottesdienst mit Abendmahl zum 25-jährigen Kirchenjubiläum am Sonntag, 1. Oktober, beginnt um 10 Uhr in der Christuskirche. Die Festpredigt hält Prälatin Dagmar Zobel, und für die musikalische Gestaltung sorgt das Blockflötenconsort "Ensemble Flauto Dolce". Im Anschluss lädt die Pfadfindergruppe zum gemeinsamen Eintopfessen ein. Aus Anlass des Festgottesdienstes in Unterkirnach findet in diesem Jahr am Erntedanktag in der Paulus-Kirche in Villingen kein Gottesdienst statt.