Unterkirnach 35 Jahre lang kümmert er sich um einsatzbereite Feuerwehrfahrzeuge

Dieser habe an sämtlichen Lehrgängen unter anderem dem Atemschutz- und Gruppenführerlehrgang teilgenommen. Er erreichte das Bronzene, Silberne und Goldene Leistungsabzeichen und wurde mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Feuerwehr ausgezeichnet, führte Beha aus. Seinen besonderen Dank sprach er Edelfried Müller für seine Leistungen als Gerätewart aus. 35 Jahre habe sich Müller um die Fahrzeuge der Wehr gekümmert – ob sie von ihm gereinigt oder gewartet wurden – die Wehr habe sich bei jedem Einsatz beruhigt in ihre Fahrzeuge gesetzt, da sie gewusst habe, alles sei in Ordnung, so der Kommandant.

Müller habe sich nicht nur maßgeblich für die Beschaffung neuer Fahrzeuge eingebracht, sondern auch unzählige Stunden am Aus- und Umbau des Gerätehauses mitgewirkt. Müller, der bei der Versammlung als Feuerwehrgerätewart verabschiedet wurde, erklärte bescheiden: "Ich habe es für die Gemeinschaft getan und werde jederzeit der Wehr beratend zur Seite stehen, falls dies notwendig ist."

Manfred Knörle wurde von Kreisbrandmeister Florian Vetter für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Mit 17 Jahren sei Knörle schon in die Feuerwehr Unterkirnach eingetreten, erhielt das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber, das Ehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst und jetzt für 40 Jahre. Klaus Beha dankte Knörle für seinen Einsatz bei der Wehr und betonte, er springe als Besitzer der Führerscheinklasse CE immer wieder als Kraftfahrer ein, wenn kein Maschinist vor Ort sei.

Klaus Beha und Thomas Weißer, stellvertretender Kommandant, ehrten Waldemar Furtwängler, der seit 60 Jahren zur Feuerwehr gehört. Daniel Beha – er ist Quereinsteiger bei der Wehr – wurde in die Einsatzabteilung aufgenommen. Das Silberne Leistungsabzeichen erlangten im Juli in Pfohren mit St. Georgen Florian Hug, Daniel Knörle, Dominic Weißer und Tobias Weißer. Seinen besonderen Dank für je 100 Stunden Eigenleistung bei dem Umbau des Gerätehaus richtete Klaus Beha an Jürgen Beha, Raimund Weißer und Ralf Weißer.