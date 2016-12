Unterkirnach 18 Gremien sind vollauf beschäftigt

Am Freitag, 3. Februar, werden 32 Zünfte am Nachtumzug teilnehmen, am Samstag, 4. Februar, haben 33 Zünfte aus der Narrenvereinigung, ihre Teilnahme am Kinderumzug zugesagt. Am großen Jubiläumsumzug, der am Sonntag, 5. Februar, um 13.30 Uhr vom Abendgrund aus startet, nehmen 63 Zünfte teil.

Von Freitag ab 17.30 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr wird die Umgehungsstraße von der Osteinfahrt bis zur Westeinfahrt zu Unterkirnach als Parkplatz ausgewiesen. Alle Parkplätze im Ort stehen zur Verfügung, die Feuerwehr steht als Ordner bereit: "Wir suchen noch freiwillige Ordner zur Unterstützung der Feuerwehr", erklärt Uwe Kreuzpointner.

An allen drei Tagen wird der Shuttlebus ab dem IHK-Parkplatz in Villingen pendeln, von Bregtal macht sich der Rufbus auf den Weg nach Unterkirnach. Timo Seewald hat für die Küche schon alles geregelt und genügend Fleisch, Wurst, Frikadellen und Wecken bestellt, sodass 18 000 Essen serviert werden können. Für die Sporthalle werden 90 Garnituren bestellt. Daniel Weißer, Tobias Dold und Marius Bähr stellen eine 28 Meter lange Bar in der Sporthalle auf und sorgen für eine große Auswahl an Getränken.

Am Zunftball werden "Siggi und Bob" aufspielen, am Kribble-Abend der Narrenvereinigung spielen die "Symbadische Senfoniker", zum Zunftmeisterempfang an Sonntag um 10 Uhr in dem Stadthofsaal greifen "Luft und Blech" in die Tasten.

Der Zunftball der Kieschtock-Zunft am Freitag, 3. Februar, ab 20.30 Uhr bietet ein Programm aus 50 Jahren Zunftgeschichte. Am Samstag, 4. Februar, ab 18.30 Uhr lädt die Narrenvereinigung zum Sektempfang mit anschließendem Buffet, um 20 Uhr ist Einmarsch, dann folgt Programm.

Eintrittskarten erhältlich

Karl-Heinz Bähr, stellvertretender Präsident der Schwarzwälder Narrenvereinigung, informiert, dass sich Interessenten für den Kribble-Abend im Touristbüro Eintrittskarten für 25 Euro besorgen können. Regina Bächle gibt in den nächsten Tagen die Festzeitschrift mit 80 Seiten zum Druck, für drei Euro wird diese dann später verkauft.

Ein Höhepunkt werde auch die Narrenmesse am Sonntag, 5. Februar, ab 9 Uhr in der St. Jakobus-Kirche sein, erklärt Kreuzpointner. Nach dem Einzug des Pfarrers mit den Ministranten zieht die Kieschtock-Zunft im Häs ein. Er hoffe, dass sehr viele Unterkirnacher Bürger an der Messe teilnehmen, betont er.