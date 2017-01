Überblick Sternsinger 2017 in der Region

Oberndorf - Die diesjährige Sternsinger-Aktion steht unter dem Motto "Segen bringen und Segen sein - gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit". Kinder gehen in den Orten in der Region von Haus zu Haus und besuchen Familien, den Erlös spenden sie für einen guten Zweck.