Ilse Siegmund vom gleichnamigen Büro für Landschaftsarchitektur stellte den Entwurf vor. Der wichtigste und zunächst umzusetzende Bereich ist der Parkplatz vor der Halle. Nach Siegmunds Idee werden vor der Halle zwei Behinderten-Parkplätze entstehen sowie Fahrradabstellplätze und Pkw-Stellplätze. Der Bereich, in dem bisher Autos schräg einparken konnten, soll aufgegeben und begrünt werden.

In der Beratung sahen die Gemeinderäte die Fahrräder jedoch lieber an der Seite der Festhalle abgestellt. Diesen ersten Bereich zu planen, lautete der Beschlussvorschlag der Verwaltung an den Gemeinderat. An den rückwärtigen Bereich der Festhalle soll sich laut dem Vorschlag der Landschaftsarchitektin ein Platz anschließen, der mit Bäumen bepflanzt wird. So soll dem Bereich ein Biergarten-Flair gegeben werden, der für kleinere Feste genutzt werden kann. Daran soll sich eine Freifläche anschließen, auf der ein Festzelt aufgestellt werden kann.

Dann der Kleinkindbereich mit Matsch und Buddelplatz inklusive einer Frischwasser-Zuleitung sowie dem bereits vorhandenen Spielgerät. An diesen Spielbereich soll sich ein Kleinspielfeld anschließen. Die darauf folgende Böschung soll modelliert werden sowie Sitzmöglichkeiten und einen Zugang zum Sportplatz erhalten. Vor der Sporthalle kann sich die Planerin sogenannte "Street-Workout"-Geräte vorstellen. Die Uferböschung soll im hinteren Eingangsbereich der Halle mit einbezogen werden.