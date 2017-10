Tuttlingen Uganda steht im Mittelpunkt

Trossingen. Geehrt wurde die heilige Schutzpatronin Theresia, die am 30. September 1897 im Alter von 24 Jahren verstarb. Sie gilt als die Heilige der Liebe bei den Katholiken. Schon eine Stunde vor dem Gottesdienst probte der Kirchenchor mit über einem Dutzend an Sängern fleißig seinen Auftritt, bis um 10.30 Uhr der Festakt begann.

Pfarrer Silvanus Barikurungi führte zusammen mit seinen engagierten Ministranten durch den Gottesdienst zu Ehren der heiligen Theresia. Der Kirchenchor begleitete den Ehrentag mit seinem Liedgesang. "Herr, erbarme dich", stand immer wieder im Liedtext des Chores. Diese Bitte unterstrich Silvanus Barikurungi mit einem Gebet und den Worten: "Die Welt braucht Frieden und Liebe." Eine Aussage, die heutzutage in vielen Teilen der Welt als Aufforderung gesehen werden sollte. Pfarrer Silvanus predigte bilingual.

Nach dem Gottesdienst gab es für alle Mittagessen vom Centro Italiano sowie ein Kuchenbuffet. Als alle Gemeindemitglieder gemütlich an den Tischen saßen, nutzte Pfarrer Silvanus die Gelegenheit, an diesem Festtag der Liebe von der Arbeit und dem Pfarrer-Alltag in Uganda zu erzählen. Zusammen mit einem Kollegen ist er Priester in 21 Dörfern. Er gehe früh morgens aus dem Haus und komme erst wieder gegen Abend nach Hause, so der Pfarrer.