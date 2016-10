Tuttlingen Sonntag lässt’s krachen

Seit Januar 2016 ist er damit auf Tour und bringt sein elftes überarbeitetes Soloprogramm mit. Am 27. November, 19 Uhr, gastiert er damit erstmalig in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen. Dabei gewährt Sonntag einzigartige Einblicke in die sonntägliche Gag-Werkstatt und zeigt neben neuen Highlights und tagesaktuellen Nummern auch die beliebtesten Kracher-Szenen aus den vergangenen fünf Programmen. Natürlich gibt es ein Wiedersehen mit Klassikern wie dem "KfZ-Mechaniker".

Wie immer nimmt die schwäbische Spaßbombe kein Blatt vor den Mund: In einem Maxi-Mix aus Kabarett, Comedy, Musik und Gesang erlegt Sonntag alles, was ihm vor die satirische Flinte gerät. Selbstverständlich dürfen dabei die Highlights seiner SWR3-Kult-Comedy "AZNZ ­ Alte Zeiten, Neue Zeiten" und Aktuelles aus "Muss des sei?" nicht fehlen. Saukomisch, witzig, frech, charmant.

Eintrittskarten gibt es online unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.