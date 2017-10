Tuttlingen So manche Kostbarkeit zu sehen

Natürlich darf in einer Ausstellung über die Geschichte Trossingens nicht die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 797 fehlen. In der Vitrine liegt aber nicht eine einfache Kopie, sondern ein Faksimile, das im Stiftsarchiv St. Gallen aufwändig gefertigt worden ist. "Aus echtem Pergament, mit dem Loch, das es auch im Original gibt", so Neipp. Auch das Eselsohr, das das historische Dokument aufweist, ist perfekt nachgebildet.

70 bis 80 Stunden braucht das Team, um eine solche Ausstellung auf die Beine zu stellen. 40 aktive Mitglieder halten das Museum nicht nur am Laufen, sondern bauen Angebot und Fläche kontinuierlich aus. Zwei Füße eines Ofens in Form von Löwen stammen aus dem Mittelalter und Volker Neipp freut sich, sie "endlich mal wieder zeigen zu können." Lange waren sie im umfangreichen Archiv des Museums eingelagert.

Ebenso interessant dürfte der Seitenaltar der St. Annen-Kirche sein, der zu sehen ist. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Kirche aufgegeben worden. Ebenfalls aus fast vergessenen Zeiten stammt die erste Uhr des Rathauses von 1904. "Sie ist schon lange nicht mehr in Betrieb und wir werden ihr hier einen würdigen Platz geben", so Neipp.

Natürlich thematisiert die Ausstellung auch die Weltkriege. So ist zum ersten Mal der Verteidigungsplan Trossingens aus dem Zweiten Weltkrieg öffentlich zu sehen. Dokumente zeugen von den ersten harten Nachkriegsjahren, aber auch vom Wirtschaftswunder und der Entwicklung der Harmonikaindustrie.

Die Ausstellung ist ab Sonntag, 26. November, im Museum Auberlehaus zu sehen.