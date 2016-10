Tuttlingen/Rottweil Prügelattacke: 37-Jähriger ein Psychopath?

Vor allem zur Persönlichkeit des älteren der beiden 37 und 34 Jahre alten Angeklagten sieht das Gericht noch größeren Aufklärungsbedarf. Dass vor allem der 37-jährige viele Erscheinungsmerkmale einer psychopathischen Persönlichkeit aufweist, betonte am Dienstag ein Sachverständiger. Aber auch für seinen jüngeren rumänischen Landsmann könnte bei der jetzt wohl erst für Mitte Januar zu erwartenden Urteilsfindung aufgrund seiner psychischen Struktur eine verminderte Schuldfähigkeit in Betracht kommen. Möglicherweise sind deshalb Unterbringungen in der Psychiatrie oder/und in Erziehungsanstalten angesagt.

Prozess wegen versuchten Mordes findet überraschend längere Fortsetzung

Bis es so weit ist, will sich die erste Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil unter dem Vorsitz von Karl-Heinz Münzer insbesondere mit Blick auf die kriminelle Karriere des 37-Jährigen in seiner Heimat Rumänien ein umfassendes Bild verschaffen. Aber auch der Ausraster des Angeklagten im Oktober 2015, als er mit einem Samurai-Schwert das Fenster eines Tuttlinger Cafés kaputtschlug, soll näher beleuchtet werden, wie es unter anderem in der Begründung der am Mittwoch von Münzer anberaumten Prozessverlängerung um sieben Verhandlungstage vom 8. November bis zum 17. Januar heißt.