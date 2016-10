Tuttlingen/Immendingen Daimler-Prozess: Wende deutet sich an

Nahezu zwei Jahre nach dem dramatischen Geschehen hat, wie bereits, berichtet, am Dienstag vor dem Amtsgericht Tuttlingen die neue Suche nach dem oder den Verantwortlichen begonnen. Ein Bauleiter und ein Baggerfahrer einer Firma aus Zimmern ob Rottweil haben Einspruch gegen Strafbefehle mit hohen Geldbußen eingelegt. Am ersten von drei Verhandlungstagen wurden sie teilweise entlastet.

Staatsanwalt Markus Wagner deutete in einer Verhandlungspause vorsichtig an, dass eine Wende möglich sein könnte: "Es wird zu prüfen sein, ob die Arbeiter sich selbst gefährdet haben", sagte er. Im Laufe des Prozesses häuften sich die Indizien dafür. Die Vorwürfe gehen nicht zuletzt an jenen 36-jährigen Mann, einen zweifachen Familienvater aus dem Kreis Tuttlingen, der beim Unglück sein Leben verlor. "Ich habe ihm die Verantwortung übertragen", erklärte am Dienstag der Bauleiter, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht am Ort des Geschehens aufhielt.

Der Baggerfahrer machte zunächst von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, weil er "nicht andere belasten wolle", wie sein Anwalt sagte. Nach dem Hinweis von Richterin Larissa Terlecki: "Es geht um ihren Kopf!" revidierte er seine Meinung und redete dann doch. Auch er belastete, wenn auch zögerlich und zurückhaltend, den toten Arbeitskollegen: "Er hat alles koordiniert."