Tuttlingen/Immendingen Daimler-Prozess: Freispruch für Baggerfahrer

Das ist deutlich weniger als die ursprünglich per Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verhängten 15 000 Euro. Für den 54-jährigen Baggerfahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis gab es einen Freispruch statt einer 10 500-Euro-Strafe.

Bei Kanalarbeiten einer Tiefbaufirma aus Zimmern o.R. in einem 4,5 Meter tiefen und 80 Zentimeter breiten Graben war zunächst ein heute 52-Jähriger aus Rottweil bis zum Hals mit Erde verschüttet worden. Als ihm sein 36-jähriger Kollege zu Hilfe eilte, wurde dieser unter Erdmassen begraben. Der zweifache Familienvater konnte nach einer Stunde nur noch tot geborgen werden. Die Rettung des Schwerverletzten dauerte fünf Stunden.

Die Baustelle sei völlig unzureichend gesichert gewesen, erklärte Larissa Terlecki, die Einzelrichterin, in ihrer Urteilsbegründung. Dafür trage der Bauleiter, zumal mit seiner 25-jährigen Erfahrung in dieser Position, die Verantwortung. Er habe seine Weisungs- und Kontrollpflicht grob missachtet. Es sei zudem ein entscheidender Fehler gewesen, sich "blindlings" auf den 36-Jährigen zu verlassen, der als eine Art Vorarbeiter fungierte, wenn auch nur inoffiziell. Aufgrund von speziellen Schulungen und langjähriger Erfahrung könne man ihn allerdings nicht von einer gewissen Mitverantwortung freisprechen, was wiederum als mildernder Umstand für den Bauleiter gewertet werden müsse. Alle Mitarbeiter hätten sich bewusst lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt. Andererseits müsse man dem 36-Jährigen hoch anrechnen, dass er versucht habe, seinen Kollegen zu retten.