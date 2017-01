Für die Neuzertifizierung des Weges durch den Deutschen Wanderverband, der den Weg unter die Lupe genommen hat, musste Anita Schmidt, Projektleiterin der Donaubergland GmbH, zusammen mit den Wegeexperten Dieter Zimmermann, Siegfried Britsch und Klaus Maier Kilometer für Kilometer der vier Etappen des "Donauberglandweges" nachgehen und die geforderten Kriterien überprüfen und den Status Quo dokumentieren. "Die gesamte Strecke des Wanderweges muss dabei überprüft werden, so wie es vom Wanderverband vorgeschrieben ist", sagt Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH.

Für den Wege-Check, um die Neuzertifizierung erfolgreich genehmigt zu bekommen, werden neben der Infrastruktur auch die Wegeformate, die vorgegeben sind, unter die Lupe genommen. Wie weit reichen Wohn- oder Industriegebiete unmittelbar an die Naturwege? Sind die Beschilderungen und Ruhebänke in Schuss? Existieren die dokumentierten Gasthäuser am Wanderweg noch oder sind diese geschlossen? "Dabei wird jeder Kilometer bewertet, weil es darum geht, viel Naturbeschaffenheit bei den Wegen zu haben. So etwas ist genau so aufwendig wie die Erstzertifizierung", erklärt Knittel.

"Wir haben über die Jahre mit den Zertifizierungen viele Erfahrungen sammeln können", sagt der Donaubergland-Geschäftsführer. Die Früchte lassen sich mittlerweile ernten, denn die Gästezahlen in Gasthäusern, Hotels und Pensionen entlang des Wanderweges sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Donautal sei dies besonders in Mühlheim und Fridingen zu verzeichnen, so Knittel. Das meldeten die dort ansässigen Gastronomen zurück. "Der touristische Effekt wird auch von Hotels genutzt wie dem Légère-Hotel in Tuttlingen oder der Traube in Wurmlingen, die Gäste mit den Wandertouren anlocken. Da erhalten wir zunehmend Anfragen", sagt Knittel.