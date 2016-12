Tuttlingen Das ist deutlich: Polizeireform fällt durch

Das Karlsruher Präsidium verbindet eine Großstadt mit ländlichen Kreisen wie Calw, deren Kriminalitätsstruktur anders gelagert ist. Im Tuttlinger Präsidium sind fünf Landkreise aus drei Regierungsbezirken zusammengespannt. Dazu liegt der Sitz des Präsidiums an der Peripherie dieser Kreise. Schon im Frühsommer hatten Tuttlinger Polizisten in unserer Zeitung harsche Kritik an Reform und Polizeispitze geübt.