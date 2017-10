Tuttlingen Bei Ringvorlesung geht es um die Inklusion

Am 16. Oktober erläutert Daniel Mark Eberhard didaktische, raumtheoretische und mediale Impulse für eine inklusive Musikpädagogik. Migration, Flucht, Traumata stehen am 23. Oktober im Zentrum des Vormittags mit der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Ramona Thümmle. Markus Christ, Leiter des Büros "Kultur ohne Ausnahme", beschäftigt sich am 30. Oktober mit Abgrenzung von Kultur und Inklusion anhand von Praxisprojekten.

Am 6. November berichtet Elisabeth Braun von der Forschung im Bereich der inklusiven Amateurmusik und im Bereich kulturelle Bildung. Die große Bandbreite an Forderungen der inklusiven Kulturarbeit stellt am 13. November Markus Christ vor. Dierk Zaiser beendet die Reihe 20. November mit der Vorstellung verschiedener Projekte.