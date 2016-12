Tuningen Zum Jubiläum gibt’s was Lustiges

Seit vielen Wochen wird intensiv für die Theaterpremiere am Montag, 26. Dezember, geprobt. Bei der diesjährigen Komödie geht’s um die miserable Finanzlage von Camilla und Jeremias Keller. Die Einnahmen stehen nicht im Einklang mit den hohen Ausgaben für Zweitwohnung, Hausmädchen, Gärtner und großes Auto. Die Lösung ist die üppige Lebensversicherung, die jedoch erst bei Ableben des Hausherren ausbezahlt wird. Also wird beschlossen, ein "großes Ding" zu drehen, um an das Geld heranzukommen. Ein Autounfall, bei dem das Auto in Flammen aufgeht und alle Spuren einschließlich der sterblichen Überreste des Fahrers beseitigt werden, scheint die Lösung. Aber da kommt schließlich doch die ein oder andere Überraschung: Erst jetzt fangen die eigentlichen Probleme für die Kellers an.

Die Zuschauer erwartet in technischer Hinsicht eine Verbesserung. So hatte Besucher in den vergangenen Jahren in den hinteren Rängen in der Festhalle immer wieder Schwierigkeiten alles zu verstehen. Dieses Jahr wird erstmals mit mobilen Mikrofonen gespielt. Davon verspricht man sich eine deutliche Verbesserung.

Die "Doaninger Schnurrabutzer" treten am Montag und Dienstag, 26. und 27. Dezember, jeweils ab 20 Uhr auf. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 17. Dezember, in der Kronenapotheke. Weitere Karten gibt es an der Abendkasse.