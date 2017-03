Tuningen Zahl der Mitglieder wächst stetig

Tuningen. Insbesondere die Line-Dancers bescherten der TG eine positive Mitgliederentwicklung. In der Hauptversammlung im Gasthaus Kreuz berichteten die Vorsitzende Carmen Mauch-Hartwich und ihr Stellvertreter Wolfgang Werner von einer guten Vereinsentwicklung. "Wir müssen das Angebot ständig verändern, auch wenn wir das ein oder andere nicht gewohnt sind. Nur so können wir Trends mitgehen und das Interesse an der Turngemeinde hoch halten", sagte Wolfgang Werner.

In den vergangenen Jahren gab es einige Veränderungen, voll integriert sind zwischenzeitlich die Laufgruppe und die Nordic-Walker, aber auch Mountainbiker und seit dem vergangenen Jahr sind auch die Line-Dancers zwischenzeitlich feste Bestandteile in der TG mit 369 Mitgliedern.

Die einzelnen Abteilungsleiter berichteten durchweg von guten Trainingsbesuchen. Emilian Konieczna kann bei der Fitnessgruppe ebenso stabile Teilnehmerzahlen vermelden wie auch Jeanette Link bei den Vorschulturnern. Hier sind aktuell knapp 40 Kinder gemeldet. Inge Köbler hat bei den Mädchen zwischen neun und 17 Jahren 30 Sportlerinnen im Kader, wobei diese Gruppe aufgrund fehlender Kampfrichter keine Wettkämpfe bestreiten kann.